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Aydın Hava Durumu! 09 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 9 Haziran 2026 tarihi, sıcak hava ve güneşli bir gün sunacak. Gündüz sıcaklığı 32-34 dereceyi bulacakken, gece ise 20-22 derece civarında seyredecek. Hava nem oranı gündüz %30-35, gece ise %50-55 arasında olacak. Rüzgar hızı gün içinde 3-6 km/saat, gece ise 0-4 km/saat arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Sıcak günlerde sağlık için bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak önemli.

Aydın Hava Durumu! 09 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı gündüz %30 - %35, gece ise %50 - %55 arasında olacak. Rüzgar hızı gündüz 3 - 6 km/saat, gece 0 - 4 km/saat arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık olacak.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu kullanmak faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Aydın'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü hava 32 - 34 derece olacak. 11 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 33 - 34 derece civarında kalacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli değişiklikler beklenmiyor. Benzer sıcaklık ve hava koşulları devam edecek.

Bu sıcak günlerde yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında gölgede kalmak faydalıdır. Ayrıca gerektiğinde serin ortamlarda bulunmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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