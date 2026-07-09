Aydın Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük. Yaklaşık %18 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı 8 km/saat civarındadır. Rüzgar batıdan esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında seyredecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 38 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklığı yine 19 ile 22 derece arasında olacak. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 39 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı bu gün de 19 ile 22 derece arasında kalacak. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde dikkat gerektirir.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığınızı korumak için kullanmalısınız. Özelikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.