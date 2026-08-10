Aydın Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu, yazın tipik sıcaklıklarını gösterecek. Gündüz saatlerinde 36 - 37 derece olacak. Gece ise 22 - 23 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık, nem oranına bağlı olarak artış gösterebilir. Hafif rüzgarın esmesi bekleniyor. Bu durum, hava koşullarını daha katlanılır hale getirebilir.

Aydın'da hava genellikle açık olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcak koşullarda açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneşten korunmak önemli. Bol su içmek gerekir. Güneş kremi kullanmak ve hafif giysiler tercih etmek sağlığı korur.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 11 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklıkları yine 36 - 37 derece olacak. Gece sıcaklıkları 22 - 23 derece civarında kalacak. Bu değerler, yaz mevsiminin tipik sıcaklıklarıyla uyumludur.

Sıcak havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Güneşin en etkili olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak önemli. Bol su tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için uygun kıyafetler kullanmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler de önemlidir.

Aydın'daki hava durumu, sıcak ve güneşli koşullarla sürecek gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu dikkate alarak önlem alması önemli. Sağlıklı kalmak için gerekli tedbirleri almak önemlidir.