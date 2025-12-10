Aydın Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Aydın'da hava durumu açık ve güneşli. Hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 civarında olacak. Rüzgar hızı 13.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15. Gün batımı saati ise 17:51 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 ile 12.5 derece arasında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü de hava sıcaklıkları 4 ile 12.5 derece arasında kalacak. Güneşli bir gün öngörülüyor. 13 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları 7 ile 15.2 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 4 ile 15 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek avantaj sağlayabilir. Nem oranı yüksek günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Trafikte dikkatli olunmalı. Görüş mesafesi azaldığında hızın düşürülmesi önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Bu, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.