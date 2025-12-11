HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Günlük sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında seyredecek. Nem oranı %62 civarında tahmin edilmektedir. Rüzgarın hızı ise 9.9 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda geçirilen zaman için uygun kıyafet seçimi ve güneş koruyucu kullanımı önerilmektedir. Cilt nem dengesinin korunması da büyük önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Aydın'da hava durumu 11 Aralık 2025 Perşembe günü açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak. Nem oranı %62 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı ise 17:47'dir.

12 Aralık Cuma günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında kalacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 8 ile 14 derece değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati 17:49'dur.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava nedeniyle ultraviyole ışınlarına maruz kalma riski artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmanız önerilir. Ayrıca, cildinizin nem dengesini korumak için nemlendirici ürünler kullanmanız önemlidir.

Aydın'da 11 Aralık Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak da faydalıdır. Cildinizin nem dengesini korumanız gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yangın dehşeti: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandıİstanbul'da yangın dehşeti: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.