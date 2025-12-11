Aydın Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu 11 Aralık 2025 Perşembe günü açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak. Nem oranı %62 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı ise 17:47'dir.

12 Aralık Cuma günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında kalacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 8 ile 14 derece değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati 17:49'dur.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava nedeniyle ultraviyole ışınlarına maruz kalma riski artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmanız önerilir. Ayrıca, cildinizin nem dengesini korumak için nemlendirici ürünler kullanmanız önemlidir.

