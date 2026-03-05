HABER

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karar: Görev başında öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in adı oklunda yaşatılacak

İstanbul Çekmeköy’de görev başındayken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in adı görev yaptığı okula verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenin adının “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak yaşatılacağını duyurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde görev başındayken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in adı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla yaşatılmaya devam edecek. Bakanlık yaptığı açıklamada, Çelik'in adının, görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verilmesine karar verildiği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ndan karar: Görev başında öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik in adı oklunda yaşatılacak 1

İŞTE O AÇIKLAMA:

"2 Mart 2026 tarihinde, İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik’in acı kaybı, başta maarif ailemiz olmak üzere aziz milletimizin her ferdini derinden yaralamıştır.

Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan kutsal “öğretmenlik” mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik Öğretmen’imiz, yalnız bu ortak acının değil; bundan böyle ortak bir hafızanın da sembolü olacaktır. Bu vesileyle Bakanlığımız, Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması kararı almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ndan karar: Görev başında öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik in adı oklunda yaşatılacak 2

Eğitime adanmış bir ömrün asla unutulmayacağına dair bir vefanın ve minnetin ifadesi olan bu kararla yüzyıllardır bu kadim topraklarda merhamet, sağduyu ve ferasetle kenetlenen aziz milletimizin bir evladı olan Fatma Nur Çelik Öğretmen’imizin adı, yalnızca bir okulumuzda değil; gönüllerde de yaşamaya devam edecektir.

Mevcut okulumuzun yapımını bağış yoluyla üstlenmiş Borsa İstanbul yönetimi de Bakanlığımızca alınan bu kararın destekleyicisi olarak merhum öğretmenimizin adının, görev yaptığı okulda yaşatılmasını kadirşinaslıkla karşılamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ndan karar: Görev başında öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik in adı oklunda yaşatılacak 3

İsmi, ülkemizin yarınlarının filizleneceği “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nde ölümsüzleşen merhum öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Eğitim öğretim ortamlarımızın huzur ve güvenliği, yarınlarımızın yegâne kurucusu öğretmenlerimizin esenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği"

