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Aydın Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 12 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece, gece ise 25-26 derece arasında değişecek. Nem oranı %25-30 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu koşullar uygun görünse de, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması öneriliyor. Bol su içmek ve aşırı sıcaktan kaçınmak sağlıklı kalmayı sağlayacak.

Aydın Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 34 - 35 derece civarında olacak. Geceleri ise sıcaklık 25 - 26 dereceye düşecek. Nem oranı %25 - %30 seviyelerinde kalacak. Bu durum, sıcaklığı daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek.

Aydın'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, yüksek sıcaklık ve nem göz önünde bulundurulmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Bol su içerek vücut nemli tutulmalı. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde yani 13 - 15 Ağustos tarihlerinde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 34 - 36 derece arasında değişecek. Geceleri sıcaklık 24 - 26 derece civarında kalacak. Nem oranı ve rüzgar hızı da bugünkü değerlere yakın olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için önlemler alması önemli. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gerekecek. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Aydın'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önerilir. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz için önlemlerinizi almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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