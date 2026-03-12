Aydın Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman. Gündüz sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 - 10 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 18 - 20 derece bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü ise sıcaklık 17 - 19 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 15 Mart Pazar günü de sıcaklık 17 - 19 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli. Ancak, 14 Mart Cumartesi hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Aydın'da hava durumu genellikle güneşli ve ılıman. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, 14 Mart Cumartesi günü hafif yağış ihtimali var. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez kıyafet almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebileceği için kalın giysiler bulundurmalısınız.

