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Aydın Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da, 13 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 36-37 dereceye ulaşırken, gece sıcaklıkları 22-23 derece civarında seyrediyor. Bölgenin yaz iklimi yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları ile kendini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar tahmin edilirken, dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerektiği vurgulanıyor. Gölge alanlar ve bol su tüketimi öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Aydın'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın yaz iklimini yansıtıyor. Hava sıcak ve kuru.

Aydın'da yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar görülüyor. Düşük nem oranları da dikkat çekici. Örneğin, geçtiğimiz günlerde gündüz sıcaklıkları 38-39 dereceye ulaştı. Gece sıcaklıkları 20-22 derece civarındaydı. Bu durum, bölgenin yaz iklim özelliklerini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 14 Ağustos Cuma günü, gündüz sıcaklıklarının 37-38 derece olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise 22-23 derece civarında olması bekleniyor. 15 ve 16 Ağustos için de aynı sıcaklık değerleri öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece, gece ise 22-23 derece olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler önlemler almalı. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı. Bu önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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