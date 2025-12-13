HABER

Aydın Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 13 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Hava açık ve güneşli iken sıcaklıklar 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı ise saatte 13.7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler hafif bir ceket alarak bu güzel havanın tadını çıkarabilir. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların sürmesi bekleniyor, bu da açık hava etkinliklerine olanak tanıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün 13 Aralık 2025 Cumartesi. Aydın'da hava durumu oldukça keyifli. Hava gün boyunca açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı saatte 13.7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18. Gün batımı ise 17:51 olarak hesaplanmış.

Bunlar açık hava etkinlikleri için ideal koşullardır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler hafif bir mont veya ceketle dolaşabilir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak ruh halinizi iyileştirir. D vitamini alımınızı artırır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü de benzer koşullar bekleniyor. Hava açık, sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü ise hava yine açık ve güneşli. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında seyredecek.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için mükemmel fırsatlar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınızda mutlaka bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışığından faydalanmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmayı düşünebilirsiniz.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Gün boyunca güneşten faydalanarak ruh halinizi iyileştirebilir ve D vitamini alımınızı artırabilirsiniz.

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Asgari ücret zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı?

