Aydın Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün 13 Aralık 2025 Cumartesi. Aydın'da hava durumu oldukça keyifli. Hava gün boyunca açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 8 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı saatte 13.7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18. Gün batımı ise 17:51 olarak hesaplanmış.

Bunlar açık hava etkinlikleri için ideal koşullardır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler hafif bir mont veya ceketle dolaşabilir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak ruh halinizi iyileştirir. D vitamini alımınızı artırır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü de benzer koşullar bekleniyor. Hava açık, sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü ise hava yine açık ve güneşli. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında seyredecek.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için mükemmel fırsatlar sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınızda mutlaka bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışığından faydalanmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmayı düşünebilirsiniz.

