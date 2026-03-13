Aydın Hava Durumu! 13 Mart Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Aydın'da hava ılıman. Keyifli bir gün geçireceksiniz. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Yağış olasılığı neredeyse yok. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü, hava güneşli. Zaman zaman hafif bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 8 derece olacak. 15 Mart Pazar günü gökyüzü hafif bulutlu. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece ise 8 derece civarında olacak.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve öğle saatlerinde güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir veya piknik yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca nem oranı düşük olacak. Rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

Aydın'da hava durumu açık ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Günlük planlarınızı yaparken bu güzel havayı göz önünde bulundurabilirsiniz.