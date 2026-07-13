Aydın Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 38-40 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Temmuz ayı iklimine uygun.

Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava durumu önemli. Sıcaklıkların yüksek olması, güneş ışınlarından korunmayı gerektiriyor. Şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olur. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Düşük nem, terlemenin azalmasına yardımcı olur. Ancak güneşin etkisi, vücut ısısını hızla yükseltebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı'da sıcaklık 36-38 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba ise sıcaklık 36-39 derece tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha sağlıklı. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Güneş ışınlarının dik açısıyla gelmesi, bu saatlerde tehlikeli olabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Düzenli aralıklarla su içmek, sağlık sorunlarını önler.

Özetle, Aydın'da 13 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.