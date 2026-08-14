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Aydın Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34-37 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 22-23 derece civarında kalacak. Nem oranının ortalama seviyelerde olması bekleniyor. Dışarıda zaman geçireceklerin öğle saatlerinde dikkatli olmasının yanı sıra bol su tüketmesi ve hafif giysiler tercih etmesi öneriliyor. Güneş koruyucu kullanmak da önemli.

Aydın Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı ortalama seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

Aydın'da 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 35-36 derece tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 34-35 derece olacak. Gece sıcaklıkları 22-23 derece arasında değişecek. Nem oranı da ortalama seviyelerde kalmaya devam edecek. Hava durumu benzer şekilde devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak riskli olabilir. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalı. Cilt koruma için güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu yazın tipik sıcak ve güneşli koşullarını sürdürecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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