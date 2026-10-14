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Aydın Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Ekim Çarşamba günü hava durumu, 20 derece civarında sıcaklıkla ilginç geçecek. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde güneş ile sıcaklık artacak. Gün içinde bulutlar oluşabilir ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda zaman geçirenlerin, hava durumunu takip etmesi şart. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek ve tarımsal faaliyetlere olumlu etkiler yapacak.

Aydın Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da 14 Ekim Çarşamba 2026, ilginç bir gün olacak. Şehir genelinde 20 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde ise Güneş ile sıcaklık biraz yükselecek. Böylece, Aydın'da enerji dolu bir gün geçirileceği düşünülüyor. Gün içinde bulutlar oluşabilir. Bu durum, havanın kapalı görünmesine sebep olabilir.

Aydın'da hava durumu, günümüzde birçok kişi için önemli. Bugün sıcak, sakin ve ılık bir atmosfer hakim. Ancak akşam saatlerinde beklenen hafif yağışlar var. Dışarı çıkacak olanlar, şemsiye almayı unutmamalı. Aniden çiseleyen yağışlar, günlük planları etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç olacak. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Daha belirgin yağışlı günler bekleniyor. Bu durum, tarım açısından olumlu bir gelişme taşır. Yeraltı su seviyelerinin artması, tarımsal faaliyetlere yardımcı olacaktır. Aydın’ın genel iklim yapısındaki yağışlar, bitki örtüsünü canlandırır.

Doğal hava koşulları sürprizler içerebilir. Dışarıda zaman geçirenlerin, hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Anlık değişimlerden haberdar olmak gereklidir. Yağışlı günlerde araç kullanacak olanların dikkatli olması önerilir. Aydın’da 14 Ekim Çarşamba günü ılımlı bir hava bekleniyor. Ancak anlık hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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