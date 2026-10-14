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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, silah kazasında şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Ufuk Dağ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, silah kazasında yaralanan Aslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit 1

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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