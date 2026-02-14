HABER

Aydın Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu açık olacak ve sıcaklık 20 derece civarında ölçülecek. Rüzgar saatte 14 kilometre hızla esecek. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 23 dereceye yükselecekken, rüzgar hızı 29 kilometreye çıkacak. 16 Şubat'ta sıcaklık 19 dereceye düşecek ve yağış bekleniyor. 17 Şubat'ta ise 17 dereceye inen sıcaklık, şiddetli sağanak yağışlarla birlikte rüzgarlı bir hava sunacak.

Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %51 civarında olacak.

Aydın'da 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 23 dereceye yükselecek. Rüzgarın hızı ise saatte yaklaşık 29 kilometre olacak. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 19 dereceye düşecek. Aynı gün yağışlı bir hava bekleniyor.

17 Şubat Salı günü sıcaklık 17 derece civarına inecek. Şiddetli sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 16 ve 17 Şubat'ta yağışlı ve rüzgarlı günler öngörülüyor.

Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Aydın'da hava durumu değişebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir.

