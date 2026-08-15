Aydın Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin zorluklarını gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz 39°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %13 civarında. Rüzgar doğu yönünden saatte 25 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem, güneş ışınlarının zararlı etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Aydın'da gelecek günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C civarında bekleniyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise 36°C seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Nem oranı bu dönemde %13 civarında kalacak. Rüzgarın doğu yönünden saatte 25 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında korunmak önem taşıyor. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Açık hava etkinliklerini günün serin saatlerine planlamak sağlığınıza katkı sağlar.

Aydın'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak ve yeterli su tüketimi sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.