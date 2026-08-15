HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak hava durumu etkisini gösterecek. Gündüz sıcaklığının 39°C, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Düşük nem oranı %13 ile birleşince, açık hava etkinlikleri için uygun fakat dikkatli olunması gereken bir ortam oluşacak. 16 ve 17 Ağustos'ta da benzer sıcaklıklar devam edecek. Güneşten korunmak amacıyla koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanımı önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Aydın'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin zorluklarını gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz 39°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %13 civarında. Rüzgar doğu yönünden saatte 25 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem, güneş ışınlarının zararlı etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Aydın'da gelecek günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35°C civarında bekleniyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise 36°C seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Nem oranı bu dönemde %13 civarında kalacak. Rüzgarın doğu yönünden saatte 25 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında korunmak önem taşıyor. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Açık hava etkinliklerini günün serin saatlerine planlamak sağlığınıza katkı sağlar.

Aydın'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak ve yeterli su tüketimi sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni dönem!Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni dönem!
3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu3 isim daha AK Parti'ye katıldı, sayı 280 oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.