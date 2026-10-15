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Aydın Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu 19-22 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Parçalı bulutlu gökyüzü, dış mekân etkinliklerine uygun bir atmosfer sunuyor. Hafif rüzgarlar serinlik sağlarken, piknik için ideal koşullar oluşmakta. 16 Ekim Cuma günü beklenen sıcaklık ise 18-21 dereceye düşecek. Yerel yağışlar göz önünde bulundurulmalı. Hava durumuna dikkat ederek plan yapmak, dışarıda keyifli zaman geçirmenizi sağlayacaktır.

Aydın Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

15 Ekim Perşembe 2026 tarihinde Aydın’da hava durumu belirgin bir tablo sunuyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Aydın, tipik ılıman iklimini açık ve parçalı bulutlu gökyüzüyle gösteriyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artış gösterecek. Aydın, yemyeşil doğası ve tarihi zenginlikleriyle dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Bugün rüzgarlı hava koşulları dikkat çekiyor. Hafif esen rüzgarlar, gün boyunca serinlik sağlayacak. Dışarıda yapılacak aktiviteleri keyifli hale getirecek. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün. Piknik planı olanlar, yiyeceklerini unutmamalı. Şehrin doğal güzelliklerinde keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 16 Ekim Cuma için beklenen sıcaklık 18 - 21 derece. Zaman zaman yerel yağışlar olabilir. Dışarı çıkacaklar hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Önleyici tedbirler almak akıllıca. İlerleyen günlerde sıcaklıklar Perşembe gününe benzer olacak. Ancak aniden değişen hava koşulları için şemsiye bulundurmak faydalı.

Bu günlerde doğa ile iç içe olmak keyifli. Hava koşullarını konforlu hale getirmek için su tüketimine dikkat edilmeli. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Yeterli sıvı almak önemli. Güneşten koruyucu kremler kullanmak da şart. Çocuklarla dışarıda vakit geçirecek olanlar, ekstra özen göstermeli.

Aydın hava durumu bu hafta keyifli bir deneyim sunmaya devam edecek. Hava şartlarını takip etmek önem taşıyor. Hava durumunun getirebileceği sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. Farklı hava koşullarına karşı esnek planlar yapmak, Aydın'da zamanınızı güzelleştirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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