Aydın Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14-15 derece civarında, gece ise 3-4 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunan bu hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceği unutulmamalıdır.

Aydın Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Aydın'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 3 - 4 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, gün boyunca rahat hava koşulları sağlayacak.

Günlük hava durumu Aydın'da güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var. Bu, sizi gün boyunca rahat tutar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma günü, sıcaklığın 15 - 16 derece civarında olması bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. 18 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 10 - 11 derece civarında tahmin ediliyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Aydın'da hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli seyrediyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için avantajlı bir fırsat sağlıyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Buna göre giyinmek gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Aydın'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü ve ilerleyen günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Gün boyunca güneşli ve açık bir hava bekliyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacağını unutmayın. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacak.

Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

hava durumu Aydın
