Aydın Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 3 - 4 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, gün boyunca rahat hava koşulları sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma günü, sıcaklığın 15 - 16 derece civarında olması bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. 18 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 10 - 11 derece civarında tahmin ediliyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

