Aydın Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 13 - 15 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 - 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 - %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7 - 9 km/saat olarak seyredecek. Aydın'daki hava durumu ılıman ve hafif rüzgarlı bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 11 - 14 derece olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 9 - 12 derece aralığında olacak. Bu günde nem oranı %65 - %75 civarında gerçekleşecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 - 11 derece olarak seyredecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Bu dönemde hava durumu ılıman ve hafif rüzgarlı günler ile devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olduğunda alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.