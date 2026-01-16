HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olarak seyredecek. Sıcaklık 13-15 derece arasında değişecek ve nem oranı %70-80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7-9 km/saat arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle ılıman ve hafif rüzgarlı günlerde kat kat giyinmek, nem dikkate alındığında yeterli sıvı almak önem taşımakta. Açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunulacak.

Aydın Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Aydın'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 13 - 15 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 - 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 - %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7 - 9 km/saat olarak seyredecek. Aydın'daki hava durumu ılıman ve hafif rüzgarlı bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 11 - 14 derece olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık 9 - 12 derece aralığında olacak. Bu günde nem oranı %65 - %75 civarında gerçekleşecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 - 11 derece olarak seyredecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Bu dönemde hava durumu ılıman ve hafif rüzgarlı günler ile devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olduğunda alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın hafif olacağı bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.