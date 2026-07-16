Aydın Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 39-40 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19-22 derece olacak. Nem oranı %16-18 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı 6-8 km/s arasında değişecek. Yağış beklenmemektedir.

Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirecekler su tüketimine dikkat etmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu saatler 10:00-16:00 arasındadır. Güneş koruyucu kullanmak cilt koruması açısından önemlidir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer şekilde sürecektir. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 39-40 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 19-22 derece olarak öngörülmektedir. 18 Temmuz Cumartesi ve 19 Temmuz Pazar sıcaklık 40-41 dereceye ulaşabilir. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Sıcak çarpması riskine karşı serin ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca düzenli su içmek de önemlidir. Serinletici cihazların, yani klima veya vantilatör kullanımı faydalı olacaktır.

Hava durumu Aydın'da sıcak ve güneşli bir şekilde devam edecektir. Bu nedenle, gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önem taşımaktadır.