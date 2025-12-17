HABER

Aydın Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu önümüzdeki günlerde genellikle açık ve güneşli olacak. Bugün için gündüz sıcaklıkları 15-16 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 5-6 dereceye düşecek. Nem oranı %47 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9,5 km/saat olacak. Dışarıda keyifli bir gün geçirmek isteyenler, sabah ve akşam saatlerinde soğuk olabileceğini unutmamalı, yanlarında ceket bulundurmaları faydalı olacaktır.

Aydın Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Aydın'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Bugün, gündüz sıcaklığı 15-16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5-6 derece arasında kalacak. Nem oranı %47 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9,5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:15, gün batımı ise 17:49'dur. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir gün olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 14-15 derece olacak. Nem oranı %76 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 6,3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati 17:49'dır.

19 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 15-16 derece civarında olacak. Nem oranı %49 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3,9 km/saat bekleniyor. Gün doğumu 08:15, gün batımı 17:48'dir.

20 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 16-17 derece bekleniyor. Nem oranı %67 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7,5 km/saat olacağı düşünülüyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı saati 17:53'tür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Ancak, sabah ve akşam soğuk olabilir. Yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir. Nem oranı yüksekse, sabahları rahat kıyafetler giymeniz önerilir. Bu, rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

