Aydın Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Aydın'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise 3 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında seyredecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün var.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam eder. 18 Ocak Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece sıcaklıkları 2 derece civarında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü de hava açık ve güneşli bir şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 11 derece, gece sıcaklıkları 3 derece civarında olacak. 20 Ocak Salı günü hava biraz daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece, gece sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetlerle vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak da yararlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedileceğinden dikkatli olunmalıdır. Bu saatlerde sıcak tutacak kıyafetler seçmek akıllıca bir tercihtir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık ve güneşli günleri en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yapabilirsiniz.