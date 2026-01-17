HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Ocak 2026 Cumartesi, hava durumu açık ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 13 derece, gece ise 3 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 18 Ocak'ta gündüz 10 derece, 19 Ocak'ta 11 derece bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinlik hissedileceğinden uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Havanın tadını çıkarın.

Aydın Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Aydın'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise 3 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında seyredecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün var.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam eder. 18 Ocak Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece sıcaklıkları 2 derece civarında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü de hava açık ve güneşli bir şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 11 derece, gece sıcaklıkları 3 derece civarında olacak. 20 Ocak Salı günü hava biraz daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece, gece sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetlerle vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak da yararlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedileceğinden dikkatli olunmalıdır. Bu saatlerde sıcak tutacak kıyafetler seçmek akıllıca bir tercihtir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık ve güneşli günleri en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.