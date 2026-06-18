Aydın Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe, Aydın'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/s civarında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise %40 civarında seyredecek. Aydın'daki hava durumu, sıcaklıkların bu aralıkta olacağı ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklıkların 18 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yağış ihtimalinin düşük olacağı öngörülüyor. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 19 ile 23 derece arasında olacağı bekleniyor. Bu gün, yağış olasılığının daha da azalacağı düşünülüyor. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 19 ile 23 derece arasında olacak. Günün yağışsız geçeceği öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle 18 Haziran'da ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışlar olabileceğinden, dışarı çıkarken su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranının %40 civarında olması, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanları etkileyecektir. Bu nedenle dikkatli olmaları önerilir. Rüzgarın 6 km/s civarında esmesi, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır. Önümüzdeki günlerdeki stabil hava durumu ise planlarınızda dikkate almanız gereken bir durum.