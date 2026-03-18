Aydın Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 10 - 12 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 - 20 dereceye yükselecek. Bu, günün en yüksek sıcaklığı olacak. Öğleden sonra yerel sağanaklar bekleniyor. Akşam saatlerinde de yağış olma ihtimali var. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemli.

Rüzgarın saatte 15 - 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %60 - 70 arasında değişecek. Bu koşullar, sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak ılıman olacak. 19 Mart Perşembe günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında değişecek. 20 Mart Cuma günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 13 - 15 derece civarında olacak. 21 Mart Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 - 17 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye kullanmanız önerilir. Su geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Soğuk havalarda kalın giysiler giyebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen kıyafetler rahatlık sağlar. Nem oranı yüksek olduğunda hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Aydın'da hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmek önem taşıyor.