Aydın Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 10.9 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:20'dir. Gün batımı saati 18:14 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu yine güneşli ve açık olacak. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 10 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. 21 Ocak Çarşamba'da sıcaklığın 10 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların kalın kıyafetler giymesi önerilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken ek katlar giymek faydalı olacaktır.