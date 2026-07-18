Aydın Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Aydın'da hava sıcaklıkları 40 derece civarında olacak. Bu değer, Aydın hava durumu için oldukça yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık artabilir.

Aydın'da hava durumu açık ve güneşli. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken bol su içmeyi, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeyi unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 41 derece civarında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların yine 41 dereceye ulaşması öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 42 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar Aydın hava durumu açısından olağanüstü bir durum.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği bu günlerde öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirin. Bol su için. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Sıcak çarpması riskini azaltmak önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi koruyun.

Aydın'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi ve önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça sıcak olacak. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.