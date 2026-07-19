Aydın Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39 - 40 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar Aydın hava durumu açısından tipik bir yaz gününü temsil etmektedir.

Bugünkü hava durumu merak ediliyorsa, Aydın'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 39 - 40 derece civarında olacaktır. 21 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 40 - 42 derece arasında artması öngörülmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturacaktır.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmalısınız. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumağı ihmal etmemelisiniz. Bu önlemler sıcak havalarda sağlığınızı koruyacaktır.