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Aydın Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 20 Haziran Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 30-32 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 ve 22 Haziran tarihlerinde sıcaklık 31-36 dereceye yükselebilecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak, bol su içmek ve hafif giysiler giymek önemli. Sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Aydın Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30-32 derece civarında. Gece ise 19-21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 20 km/saat tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 31-33 derece olacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise 34-36 derece arasında olması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gerekir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önerilir. Alternatif olarak sabah ve akşam saatleri tercih edilebilir. Bu önlemler aşırı ısınmayı engelleyebilir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Aydın'da 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak etkinliklerinizi planlamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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