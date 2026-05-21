Aydın Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı, 25 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16 - 17 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık 20 - 21 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hafif eserek saatte 4 - 5 kilometre hızla, güney yönünden esecek. Nem oranı %60 civarında olacak.

Aydın'da 22 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 25 derece civarında olması bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının ise 22 derece civarında olacağı öngörülüyor. 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde hava sıcaklıklarının 16 - 17 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde hava durumu daha serin ve yağışlı geçecek.

Bugünkü hava durumu Aydın'da açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. Yağışlı hava koşulları etkili olacak. Bu nedenle, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde giyiminizi buna göre ayarlamanız faydalı olur. Planlarınızı da hava koşullarına uygun şekilde düzenlemekte yarar var.