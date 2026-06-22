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Aydın Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 22 Haziran 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 27 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı %20 ile %30 civarında kalacak ve bu, sıcak hissiyatını artırabilir. Hafif rüzgar saatte 5 ila 10 kilometre hızda esecek. Yaz mevsiminin etkileri kendini gösterecek. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimi ve güneşten korunma önlemlerine özen göstermesi gerekecek.

Aydın Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri kendini gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 27 - 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %20 - %30 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını daha da sıcak hissettirebilir. Rüzgarın hafif, saatte 5 - 10 kilometre hızında esmesi öngörülüyor.

Aydın'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 27 - 33 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %20 - %30 civarında kalacak. Bu, hava koşullarını sıcak hissettirebilir. Rüzgar hafif esmeye devam edecek, saatte 5 - 10 kilometre hızında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Aydın'da sıcak ve güneşli koşulların süreceğini gösteriyor. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 28 - 34 derece arasında olması bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü bu sıcaklık 29 - 35 dereceye yükselebilir. Nem oranı %20 - %30 civarında kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması faydalı olacaktır. Fazla sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için dikkatli olunmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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