Aydın Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 41 derece civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızının saatte 24 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %61 civarında seyredecek. Bu hava koşulları Aydın'daki tipik yaz gününü yansıtıyor.

23 Temmuz Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklığının ise 23 derece civarında olması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 35 derece kadar düşecek. Gece sıcaklığı ise 20 dereceye gerileyecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.