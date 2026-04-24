Aydın Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu genellikle kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında. Gece sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 5 kilometre civarında tahmin ediliyor. Nem oranı ise gün boyunca %45 ile %90 arasında değişecek.

25 Nisan Cumartesi günü hava bulutlu ve kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 22 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 14 derece civarında olacak. 26 Nisan Pazar günü hava puslu güneşli. Gündüz sıcaklığı yine 22 derece olacak. Gece sıcaklığı da 14 derece olarak bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklığı 25 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek önemli. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapılabilir. Güneş ışığından faydalanılabilir. Rüzgar hafif olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Aydın'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almalısınız.