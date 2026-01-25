Aydın Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, çok bulutlu ve serin. Hava sıcaklıkları 14 ile 19 derece arasında değişecek. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar hızı 7.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:15, gün batımı ise 18:21'dir.

Hava durumu Aydın'da bulutlu. Serin bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda yağmurluk bulundurmakta fayda var. Nem oranı yüksek, bu yüzden terleme vücut ısısını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 26 Ocak Pazartesi günü Aydın'da hafif sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12 ile 20 derece arasında olacak. Salı günü yağışların azalması ve sıcaklıkların artması bekleniyor. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında düşecek. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farkını artırabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu sürekli kontrol etmek sağlığınızı korur. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte fayda var. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır.

Aydın'da 25 Ocak 2026 Pazar günü serin ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.