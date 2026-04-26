Aydın Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 26 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu keyifli. Gün boyunca genellikle güneşli bir hava olması bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Bu saatlerde hava bulutlu olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Bu saatlerde hava açık olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden eser. Rüzgarın hızı saatte 7 kilometre olacak. Öğle saatlerinde batı yönünden eser. Bu esinti saatte 11 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise kuzeydoğu yönünden rüzgar esecek. Bu esinti saatte 7 kilometre hıza ulaşacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %75. Öğle saatlerinde nem oranı %41 olacak. Akşam saatlerinde bu oran %49'a yükselecek. Gece saatlerinde ise tekrar %74’e ulaşacak. Basınç değerleri gün boyunca 1002 ile 1003 hPa arasında değişecek.

Aydın'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar mevcut. Akşam saatlerinde hava biraz serinleyebilir. Bu nedenle hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de Aydın'da benzer hava durumu devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığının 26 derece olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklığın 23 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için sabah saatlerinde güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Öğle saatlerinde doğa yürüyüşleri yapmak iyi bir seçenek. Akşamları hafif bir ceketle dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Cildinizin korunması açısından bu uygulamayı ihmal etmemek gerekir.

