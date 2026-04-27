Aydın Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Aydın’da hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 28 dereceye ulaşacakken, akşam 17 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar sabah güneydoğudan, gündüz güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %59 olacak. Öğle saatlerinde güneş çarpması riski bulunuyor, bu nedenle bol sıvı tüketilmesi ve dışarıda dikkatli olunması öneriliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Enis Ekrem Ölüç

27 Nisan Pazartesi 2026'da Aydın'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 dereceye çıkacak. Hava durumunda yine açık gökyüzü bulunacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde de açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Hava açık olacaktır.

Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 5 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar güneybatıdan esecek. Bu sırada hızı saatte 18 kilometreye ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar batı yönünden esecek. Hızı bu saatte 8 kilometre olacak. Gece saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden esecek. Gece hız saatte 5 kilometre civarında kalacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %69 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %59'a düşecek. Akşam saatlerinde tekrar %69 seviyesine yükselecek. Gece saatlerinde nem oranı %75 olacak.

Aydın'da bir süre boyunca hava sıcak ve güneşli kalacak. 28 Nisan Salı günü sıcaklık 26 derece olacak. Hava durumu açık kalacak. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 27 derece olacak. Yine hava açık kalacak. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Bu gün de hava açık şekilde devam edecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklık 22 derece civarında olacak. Hava yine açık olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 21 derece olacak. Bu tarihte de hava açık kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı önlem almak gerekir. Bol sıvı tüketilmesi önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak önemlidir. Uygun koruyucu giysilerin giyilmesi de gereklidir. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump: 'Ben pedofili değilim'ABD Başkanı Trump: 'Ben pedofili değilim'
9 saatte kontrol altına alındı!9 saatte kontrol altına alındı!

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

