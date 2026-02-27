Aydın Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve serin olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9°C olurken, akşam ve sabah saatlerinde 8°C hissedilecek. Nem oranı %70 seviyelerinde kalacak. Hafif rüzgarlar 10 km/saat hızla esecek. Aydın'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecektir.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 11°C civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 16°C seviyesine çıkacak. Bu durum hafta sonu planları için ideal bir hava koşulu sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebileceğinden, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız da önerilir.

Aydın'da yakın günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek ve yanıma hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

