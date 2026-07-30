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Aydın Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu son derece sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 39 ile 41 derece arasında olacakken, gece ise 19 ile 21 dereceye düşecek. Hava genellikle açık ve güneşli bir yapıya sahip. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple, dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi ve hafif kıyafetler giymesi önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Aydın'da hava durumu, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü için oldukça sıcak. Gün içerisinde sıcaklık 39 ile 41 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Rüzgar hafif şekilde kuzeydoğudan esecek.

Son günlerde hava sıcaklıkları yüksek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 31 Temmuz Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 39 ile 41 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları yine 19 ile 21 derece olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü de hava sıcaklıkları benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü, gündüz 36 ile 38 derece, gece ise 21 ile 23 derece arasında sıcaklık bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçireceklerin gölgelik alanlarda dinlenmeleri önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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