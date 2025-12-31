Aydın Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu 31 Aralık 2025 günü değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar iniyor. Hava koşulları daha da soğuyacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %91, gündüz %76 olacak. Akşam %81 ve gece %80 civarında kalacak.

Aydın'da 1 Ocak Perşembe günü havanın daha da soğuması bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Açık bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Açık hava koşulu sürecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %44 olacak. Akşam %61 ve gece %69 civarında olacak.

2 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı yine 2 derecede olacak. Açık bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava yine açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar inecek. Hava koşulu açık kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %44 olacak. Akşam %61 ve gece %69 civarında kalacak.

3 Ocak Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık yine 2 derece civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye çıkacak. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -1 derece kadar düşecek. Açık bir hava koşulu devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %44... Akşam %61 ve gece %69 civarında kalacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük kalacağı tahmin ediliyor. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Açık hava etkinliklerini gündüz saatlerine planlamak daha ılıman havadan istifade etmenize yardımcı olur. Gece sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamak önemlidir. Bu şekilde Aydın'da hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.