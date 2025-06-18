Aydın’ın Coğrafi İşaretli ürünleri başkentte tanıtıldı

Aydın’ın coğrafi işaretle tescillenen ürünleri, hem ulusal hem de uluslararası alanda ilgi görmeye devam ederken, 32 Coğrafi İşaretli ürünü başkentte tanıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen etkinlikte açtığı stantla Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı. Toplam 32 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye’nin önde gelen tarım kentlerinden biri olan Aydın, başkentlilere zengin ürün çeşitliliğini tanıtma fırsatı buldu. Tanıtım standını ziyaret eden katılımcılar, Aydın’a özgü incir, zeytinyağı, kestane şekeri ve daha birçok tescilli ürün hakkında bilgi aldı, ürünlerin lezzetini tatma şansı yakaladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yerel ürünlerin değerini artırmak ve marka bilinirliğini artırmak amacıyla bu tür etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Aydın’ın ürün çeşitliliği ve kalitesine hayran kaldıklarını ifade ederek, tanıtım standına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

(İHA)