Aydın Serçin'de Yılan Balığı Festivali başladı

Aydın'ın Söke ilçesine 5. Serçin Yılan Balığı Festivali başladı. Söke Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında, Serçin Mahallesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı ardından halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Festivalin açılışında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Bafa Gölü'ndeki yılan balığının bölgenin ekonomik ve kültürel değerleri arasında yer aldığını söyledi. Arıkan, "Binlerce kilometre uzaklıktaki Sargasso Denizi'nden çıkarak Büyük Menderes'in sularına ulaşan yılan balıkları doğanın önemli mucizelerinden biridir. Bu festivalle yalnızca bir ürünü tanıtmıyor, aynı zamanda bölgemizin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini de ön plana çıkarıyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Kasnak da yılan balığının Serçin için yalnızca bir lezzet değil, bölgenin kültürel mirası ve geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından gastronomi atölyeleri yapıldı, vatandaşlara yılan balığı ikram edildi.

Yarın sona erecek festivalin ikinci gününde ise halk oyunları gösterileri, yılan balığının hikayesine ilişkin söyleşi, çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA