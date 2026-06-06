HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Serçin'de Yılan Balığı Festivali başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde başlayan 5. Serçin Yılan Balığı Festivali, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla ziyaretçileri buluşturdu.

Aydın Serçin'de Yılan Balığı Festivali başladı

Aydın'ın Söke ilçesine 5. Serçin Yılan Balığı Festivali başladı. Söke Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında, Serçin Mahallesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı ardından halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Festivalin açılışında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Bafa Gölü'ndeki yılan balığının bölgenin ekonomik ve kültürel değerleri arasında yer aldığını söyledi. Arıkan, "Binlerce kilometre uzaklıktaki Sargasso Denizi'nden çıkarak Büyük Menderes'in sularına ulaşan yılan balıkları doğanın önemli mucizelerinden biridir. Bu festivalle yalnızca bir ürünü tanıtmıyor, aynı zamanda bölgemizin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini de ön plana çıkarıyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Kasnak da yılan balığının Serçin için yalnızca bir lezzet değil, bölgenin kültürel mirası ve geçim kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından gastronomi atölyeleri yapıldı, vatandaşlara yılan balığı ikram edildi.

Yarın sona erecek festivalin ikinci gününde ise halk oyunları gösterileri, yılan balığının hikayesine ilişkin söyleşi, çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıDiyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Patnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandıPatnos’ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
balık Aydın yılan festival
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.