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Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanlığı tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Binbaşı Oktay Eren yaptı. Eren, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Büyük Taarruz’un, Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı uğruna verdiği topyekûn mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Eren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen mücadelenin zaferle sonuçlandığını ifade etti.

Konuşmasında Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu’nun işgal edilmesi ve Türk milletine dayatılan Sevr Antlaşması’na da değinen Eren, Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Büyük Taarruz ile düşmana ağır bir darbe vurduğunu söyledi. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan zaferin, Türk milletinin bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına alan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Eren, zaferin ardından gerçekleştirilen takip harekatıyla 9 Eylül’de İzmir’in kurtarıldığını hatırlattı. 30 Ağustos Zaferi’nin Türk Silahlı Kuvvetleri açısından da büyük önem taşıdığını belirten Eren, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye’nin güvenliği, huzuru ve bölgedeki barışın korunması için görevini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Eren, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Tören kapsamında şiirler okunurken, halk oyunları ekibi de gösterileri gösterisi ile beğeni topladı.

Çelenk koyma törenin ardından Aydın Valiliği’nde gerçekleştirilen tebrikat töreninde de Vali Osman 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 1

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 2

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 3

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 4

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 5

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 6

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 7

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 8

Aydın’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı
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