HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yaygınlaştırılan ’QR Kod Temizlik Uygulaması’ Aydın’daki hastanelerde de hayata geçirildi. Uygulama ile temizlik süreçleri dijital ortamda izlenebilir hale geldi.

Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uygulama Nazilli Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Kuşadası Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Germencik Devlet Hastanesi ve Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Yeni sistemle hasta, hasta yakını ve personel, cep telefonlarıyla karekodları okutarak ortamın temizlik durumunu ’Temiz’, ’Kısmen Temiz’ veya ’Kirli’ olarak değerlendirebilecek. Yapılan değerlendirmeler anında ilgili personele ve yöneticilere SMS ile iletilerek aksaklıkların hızla giderilmesi sağlanacak.

Görevli personelin temizlik işlemlerini QR kod ile sisteme işlemesi sayesinde tarih, saat ve alan bilgileri kayıt altına alınarak sürecin şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi hedeflenirken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, dijital teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak sağlık tesislerini daha güvenli, daha temiz ve daha modern bir hizmet alanı haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şenkul, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden faydalanırken en yüksek hijyen standartlarına ulaşmasının amaçlandığını vurguladı.

Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı 1

Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı 2

Aydın’da hastanelerde QR kod ile dijital temizlik dönemi başladı 3

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıMardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandıOtomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KPSS'de büyük hayal kırıklığı: Sınava geldi, kağıdını yırtıp gitti

KPSS'de büyük hayal kırıklığı: Sınava geldi, kağıdını yırtıp gitti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada!

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada!

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.