HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Aydın’da kiraz hasadı sürerken, il genelinde bin 717 üretici tarafından 9 bin 547 dekar alanda üretim yapılıyor.Aydın’da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, lezzeti kadar faydalarıyla da dikkat çeken kirazda hasat sürüyor.

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Aydın’da kiraz hasadı sürerken, il genelinde bin 717 üretici tarafından 9 bin 547 dekar alanda üretim yapılıyor.

Aydın’da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, lezzeti kadar faydalarıyla da dikkat çeken kirazda hasat sürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde üreticiler tarafından sürdürülen hasat çalışmalarıyla birlikte ürünler iç ve dış pazarlara gönderiliyor. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde bin 717 üretici, toplam 9 bin 547 dekarlık alanda kiraz üretimi gerçekleştiriyor. Kentte üretilen kirazın, hem tarımsal üretime hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sürecinde sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Üreticilere teknik destek ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiren ekipler, bakanlık destekleri ve teknik rehberlik çalışmalarıyla Aydın kirazının kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen il tarım ekipleri, Aydın tarımının marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor 1

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor 2

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor 3

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor 4

Aydın’da kiraz hasadı sürüyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutköy'de Yeni Medya Akademi ikinci dönem mezunlarını verdiArnavutköy'de Yeni Medya Akademi ikinci dönem mezunlarını verdi
Nazilli Belediyesi’nden 41 noktada eş zamanlı yol seferberliğiNazilli Belediyesi’nden 41 noktada eş zamanlı yol seferberliği

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.