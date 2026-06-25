Aydın’da kiraz hasadı sürüyor

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Aydın’da kiraz hasadı sürerken, il genelinde bin 717 üretici tarafından 9 bin 547 dekar alanda üretim yapılıyor.

Aydın’da havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahları süslemeye başlarken, lezzeti kadar faydalarıyla da dikkat çeken kirazda hasat sürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde üreticiler tarafından sürdürülen hasat çalışmalarıyla birlikte ürünler iç ve dış pazarlara gönderiliyor. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde bin 717 üretici, toplam 9 bin 547 dekarlık alanda kiraz üretimi gerçekleştiriyor. Kentte üretilen kirazın, hem tarımsal üretime hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sürecinde sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Üreticilere teknik destek ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiren ekipler, bakanlık destekleri ve teknik rehberlik çalışmalarıyla Aydın kirazının kalite ve verimliliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen il tarım ekipleri, Aydın tarımının marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır