Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Yapılan değerlendirmelere göre, bölgede güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, 21 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’dan başlayarak 22 Ocak Perşembe günü öğle saatleri sonrasına kadar etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın Aydın’ın Bozdoğan, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde, saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesinin beklendiği ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Yetkililer, muhtemel risklere karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır