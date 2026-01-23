HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın’ın 4 ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformları üzerinden El Kaide ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu, Söke, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Aydın’da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı 1

Aydın’da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı 2

Aydın’da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı 3

Aydın’da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildiKarın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi
Sivas’ta 3 metre kar yağdı, hayvanlarının bulunduğu ahırın kapısını bulamadıSivas’ta 3 metre kar yağdı, hayvanlarının bulunduğu ahırın kapısını bulamadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.