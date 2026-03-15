HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’ın "öksüz" antik kenti Amyzon, gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Definecilerin hedefi haline gelen 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti, kazı başkanlığının kurulamaması nedeniyle yıllardır Aydın’ın "öksüz" antik kenti olarak gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Aydın’ın tarihi zenginliklerinden biri olan Amyzon Antik Kenti, hem arkeolojik değeri hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekmesine rağmen kentte uzun yıllardır kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadı. Bu kapsamda 2021 yılında kazı çalışmalarının başlatılacağı duyurulmuştu. Bölgede yaklaşık 80 yıl aradan sonra resmi nitelikteki ilk kazının yapılması için yapılan çalışmada, kazı başkanlığının kurulmaması nedeniyle süreç ilerleyemedi. Yıllarca definecilerin hedefi haline gelen Amyzon Antik Kenti’nde çok sayıda kaçak kazı yapılırken, kentin bazı bölümleri ise tahrip edildi. Öte yandan 1940’lı yıllarda Amyzon’da bir yabancının kazı yaptığı, çevre köylerden işçilerin de bu çalışmalara katıldığı ve çok sayıda kitabeli taşın ortaya çıkarılarak çalındığı da yöre halkı arasında konuşuluyor.

Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki isodomik bloklarla inşa edilen görkemli sur duvarları ile dikkat çeken antik kentte, birbirine paralel şekilde sıralanan kemerli çatıya sahip yer altı odaları da bulunuyor. Bu yapıların antik dönemde ambar ya da depo olarak kullanıldığı tahmin edilirken, tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Amyzon, doğa yürüyüşü yapanların ve tarih meraklılarının da uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

Aydın’ın "öksüz" kalan antik kentlerinden biri olarak gösterilen Amyzon’un, yapılacak arkeolojik çalışmalarla Anadolu tarihine ışık tutabilecek önemli işaretler barındırdığı değerlendirilirken, Amyzon gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.