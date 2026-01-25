HABER

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandı

Hatay’da aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde bulunan anne ve baba yaralanırken 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandı

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandı 1

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek E.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandı 2

Kaynak: İHA

