Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda ikinci etap çalışmaları başladı! Başkan Özlü: "19 Bungalov inşa edeceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda çalışmaları başlayan alanda incelemelerde bulundu. Özlü incelemelerin ardından konaklama alanlarının ikinci etabına ilişkin açıklamada bulundu.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda ikinci etap çalışmaları başladı! Başkan Özlü: "19 Bungalov inşa edeceğiz"

Düzce’nin turizm yatırımlarını artırmak ve doğa turizmi konusunda tercih edilen bir lokasyon haline getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hayata geçirilecek olan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda yeni çalışmalar başlatıldı.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı nda ikinci etap çalışmaları başladı! Başkan Özlü: "19 Bungalov inşa edeceğiz" 1

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şehir merkezine en yakın noktalardan biri olan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı’nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında konaklama tesislerinin ikinci etabı için çalışmalar başladı.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı nda ikinci etap çalışmaları başladı! Başkan Özlü: "19 Bungalov inşa edeceğiz" 2

19 ADET YENİ BUNGALOV YAPILMAYA BAŞLANDI

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı içinde mevcutta bulunan 9 adet dome çadırda yaşam başlarken, tesisin iç kısmında bulunan alanda inşa edilmesi planlanan 19 adet Bungalov için alt yapı çalışmaları ve zemin düzenleme işlemi yapılıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, daha büyük kapasiteli konaklama alanlarının, bölgenin doğasına uygun şekilde planlanarak en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti ve şunları ekledi:

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı nda ikinci etap çalışmaları başladı! Başkan Özlü: "19 Bungalov inşa edeceğiz" 3

"Şu anda Aydınpınar Şelaleleri’nin olduğu bölgedeyiz. Buradaki konaklama alanımızı büyütüyoruz, ikinci etaba başladık. Bu etapta 19 adet Bungalov inşa edeceğiz. Şu anda altyapısını yapıyoruz. Bu kapsamda içme suyu, yolu ve kanalizasyon inşaatı devam ediyor. inşallah en kısa zamanda buraya 19 adet Bungalov tarzında ev yapacağız. Bunlar diğerlerine göre daha büyük metrekarelerde olacak. Buranın mülkiyet sahibi olan Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl, 2026 yılında burada mevcutlara ilaveten 19 adet Bungalov evimiz olacak."

Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
