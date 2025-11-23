HABER

Aydıntepe’de emekli öğretmene vefa ziyareti

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aydıntepe’de uzun yıllar öğretmenlik yaparak çok sayıda öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Nejdet Kardeş, evinde ziyaret edildi.Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile Şube Müdürü Adem Saka, emekli öğretmene sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, Nejdet Kardeş’in Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aydıntepe’de uzun yıllar öğretmenlik yaparak çok sayıda öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Nejdet Kardeş, evinde ziyaret edildi.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile Şube Müdürü Adem Saka, emekli öğretmene sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, Nejdet Kardeş’in Öğretmenler Günü’nü kutladı. Bilgin, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Kardeş’e teşekkür ederek, emeklerinin unutulmadığını vurguladı. Kardeş ise, nazik ziyaretlerinden ötürü Bilgin’e ve Saka’ya şükranlarını sundu.

Kaynak: İHA

Öğretmen
